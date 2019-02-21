Forbes назвал имя второй женщины-миллиардера в России

Компания второй женщины-миллиардера Wildberries в этом году заняла четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Татьяна Бакальчук, владелица интернет-магазина одежды, обуви и товаров для дома Wildberries, стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает журнал Forbes.

© AFP 2018 / STEFANIE LOOS Названа самая влиятельная женщина 2018 года по версии Forbes

Оценка стоимости компании Wildberries составляет 1,2 миллиарда долларов, что позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем миллиард долларов.

Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов.

По образованию Бакальчук — преподаватель английского языка. Wildberries она вместе с мужем Владиславом основали в 2004 году. Вначале супруги продавали женскую одежду из каталогов Otto и Quelle, постепенно ассортимент расширялся и в настоящее время на сайте представлены самые разные категории товаров. Каждый месяц их магазин посещают около 60 миллионов человек.

Первая женщина-миллиардер в России - президент компании Inteco Management Елена Батурина, которая в 2018 году возглавила рейтинг 25 богатейших женщин РФ по версии Forbes.