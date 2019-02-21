В Каталонии снова неспокойно: около 30 человек пострадали в ходе столкновений

В различных городах Каталонии, в том числе в Барселоне, проходят митинги против рассмотрения "каталонского дела" в Верховном суде Испании.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Столкновения между участниками забастовки в Каталонии и правоохранительными органами Mossos d'Esquadra произошли в четверг 21 февраля, 28 человек получили ранения, среди пострадавших — 12 сотрудников правопорядка, сообщает РИА Новости со ссылкой на совет внутренних дел женералитета.

В настоящее время в Барселоне происходят столкновения митингующих с полицией на Пасео-де-Грасия. На настоящий момент остаются заблокированными восемь трасс по всему автономному сообществу, сообщила каталонская служба дорожного движения.

Забастовку проводит профсоюз CSC, основное требование — признать невиновными подсудимых по "каталонскому делу", которое рассматривает Верховный суд Испании.

Забастовку поддержали также студенты, каталонский женералитет, три партии, выступающие за независимость Каталонии — "Левые республиканцы", "Каталонская европейская демократическая партия" и "Кандидатура народного единства" - а также общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Òmnium Cultural. Кроме того, о поддержке бастующих написал в Twitter бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, призвав к "постоянной мобилизации".

Слушания по существу "каталонского дела" начались 12 февраля в Верховном суде Испании. На скамье подсудимых — 12 человек, которым предъявлены обвинения в связи с проведением референдума о независимости 1 октября 2017 года и дальнейшим объявлением независимости парламентом этого испанского автономного сообщества. Референдум был признан незаконным Конституционным судом страны и правительством Испании.