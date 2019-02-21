Заминированная машина взорвалась в Сирии, погибли 15 человек

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, погибло 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Hawarnews.

Машина перевозила рабочих нефтяного месторождения аль-Омар, подконтрольного "Сирийским демократическим силам" (SDF), и была припаркована у больницы деревни аш-Шхиль.

По информации газеты Milliyet, сирийские власти подозревают в совершении теракта силы самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористической организацией.