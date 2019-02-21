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Заминированная машина взорвалась в Сирии, погибли 15 человек

© Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Сирийские власти подозревают в совершении теракта силы самообороны сирийских курдов.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, погибло 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Hawarnews.

Машина перевозила рабочих нефтяного месторождения аль-Омар, подконтрольного "Сирийским демократическим силам" (SDF), и была припаркована у больницы деревни аш-Шхиль.

По информации газеты Milliyet, сирийские власти подозревают в совершении теракта силы самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористической организацией.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий


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