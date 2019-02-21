Лавров: Киев готовит очередную провокацию в Керченском проливе

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил расторгнуть договор с Россией об Азовском море, как только будет полностью зафиксирована юридическая позиция и решены вопросы по международному арбитражу.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев готовит очередную провокацию в районе Керченского пролива, сообщает РИА Новости.

© Sputnik Томас Тхайцук Безопасность Черноморского региона невозможна без России

По словам Лаврова, Украина готовит очередной прорыв с нарушением правил прохода акватории без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности. По информации, которой он располагает, Киев приглашает представителей стран НАТО на свои корабли, чтобы прорываться через Керченский пролив вместе с НАТО.

"Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то… я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", - сказал Лавров.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.