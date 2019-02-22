ОБСЕ уделит пристальное внимание делу Вышинского

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет "биться до последнего" для позитивного разрешения ситуации с арестованным в Киеве руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Глава делегации России в Парламентской асамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил что в ОБСЕ заверили в том, что будут уделять пристальное внимание ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, передает РИА Новости.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 21-22 февраля, в ходе которой делегация России провела встречу с Комитетом ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам.

"Привлекли внимание коллег к судьбам заключенных и удерживаемых на территории Украины лиц, включая нашего коллегу Кирилла Вышинского, потребовали энергичных усилий со стороны ОБСЕ для его немедленного и безоговорочного освобождения. У них будет встреча с украинской делегацией, они обещали этот вопрос на этой встрече поднять и в любом случае уделять ему самое пристальное внимание", - сказал Толстой.

Дело Вышинского © Sputnik / Алексей Филиппов Киселев о деле Вышинского: журналистов кошмарят на Украине

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.