Путин: российские вооружения не имеют аналогов в мире

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что аналогов современных российских вооружений еще долго не появится в мире, передает РИА Новости.
"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут иметь", - сказал президент.
"Их уникальные достижения - основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", - отметил он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия, являясь миролюбивым государством, тем не менее, будет продолжать развивать оборонный потенциал ради гарантирования безопасности страны.
"Россия - миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные силы", - сказал российский лидер, выступая перед началом торжественного концерта посвященного Дню защитника Отечества.
Лидер России отметил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли.
"Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России", - добавил глава государства.
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В Кремле прекрасно понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз", сказал президент. "Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", - резюмировал Путин.