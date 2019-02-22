Путин: российские вооружения не имеют аналогов в мире

Владимир Путин сделал ряд заявлений перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском дворце.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что аналогов современных российских вооружений еще долго не появится в мире, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут иметь", - сказал президент.

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Путин особо отметил, что это результат системных, целенаправленных действий государства, большой и напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности в целом.

"Их уникальные достижения - основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", - отметил он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия, являясь миролюбивым государством, тем не менее, будет продолжать развивать оборонный потенциал ради гарантирования безопасности страны.

"Россия - миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные силы", - сказал российский лидер, выступая перед началом торжественного концерта посвященного Дню защитника Отечества.

Лидер России отметил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли.

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"Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России", - добавил глава государства.

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В Кремле прекрасно понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз", сказал президент. "Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", - резюмировал Путин.