Названы возможные цели "Циркона" в США

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Возможные цели для ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России назвал телеканал "Россия 1" (входит в ВГТРК), сообщает РИА Новости.
Среди таких целей:
- на Восточном побережье Соединенных Штатов — здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов,
- Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления,
- Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов,
- на Западном побережье Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами,
- а также Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.
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"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по 40 штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", — сообщается в эфире "Вестей недели".
Вашингтон уже разместил в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Они приспособлены для запуска крылатых ракет "Томагавк".
По словам контр-адмирала в отставке и Героя России Всеволода Хмырова, каждый российский корабль способен выпустить сразу около 40 ракет "Циркон" по американским центрам управления. Он подчеркнул, что носитель с ракетами, расположенный на удалении 500 километров от береговой черты, сможет за пять минут поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров. При этом система ПРО успеет только засечь ракеты, но не поразит их, подытожил Хмыров.