Названы возможные цели "Циркона" в США

Как заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Ею вооружат надводные и подводные корабли.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Возможные цели для ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России назвал телеканал "Россия 1" (входит в ВГТРК), сообщает РИА Новости.

Среди таких целей:

на Восточном побережье Соединенных Штатов — здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов,

Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления,

Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов,

на Западном побережье Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами,

а также Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами. © Foto / ВС РФ Защиты от нее нет: эксперт рассказал о ракете "Циркон"

"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по 40 штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", — сообщается в эфире "Вестей недели".

Вашингтон уже разместил в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Они приспособлены для запуска крылатых ракет "Томагавк".

По словам контр-адмирала в отставке и Героя России Всеволода Хмырова, каждый российский корабль способен выпустить сразу около 40 ракет "Циркон" по американским центрам управления. Он подчеркнул, что носитель с ракетами, расположенный на удалении 500 километров от береговой черты, сможет за пять минут поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров. При этом система ПРО успеет только засечь ракеты, но не поразит их, подытожил Хмыров.