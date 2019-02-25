Электронные водительские права могут появиться в России в 2020 году

Через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, по словам начальника ГИБДД России.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Начальник ГИБДД России Михаил Черников в интервью РИА Новости заявил, что уже в 2020 году могут появиться электронные права.

"Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", - заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.