Опубликованы кадры последнего сезона "Игры престолов"

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Телеканал HBO опубликовал анонс своих премьер с кадрами из заключительного сезона "Игры престолов", сообщает РИА Новости.

Кроме "Игры престолов" HBO среди своих главных премьер анонсировал такие проекты, как "Чернобыль", "Екатерина Великая", "Эйфория", "Дэдвуд", "Праведники Джемстоуны", новый сезон телесериала "Большая маленькая ложь".

По сообщениям СМИ хронометраж первых двух серий составит ровно час, а последующих 80 минут. Всего будет шесть эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю. Этот сезон, восьмой, станет заключительным.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Премьера сериала "Игра престолов" состоялась в апреле 2011 года. Он стал одним из самых высокобюджетных проектов в истории телевидения. Создатели сериала получили в общей сложности 38 премий "Эмми".