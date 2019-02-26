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По призванию: шестилетний Ваня из Владикавказа спасает бездомных зверей

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© RUPTLY.

Среди подопечных юного Вани более сотни кошек, собак, морских свинок и прочих животных.

Шестилетний Ваня Шапранов, улыбчивый и милый мальчик, несмотря на свой совсем юный возраст, уже помог сотням бездомным животным найти новых хозяев.

Уже на протяжении трех лет мальчик подбирает  искалеченных судьбой зверьков на улицах Владикавказа, приносит домой, лечит и вместе с папой Вадимом находит им новый дом.

"Это мое призвание – забирать их с улиц и пристраивать их в приют", - совсем по-взрослому объясняет мальчик.

Спасение животных маленький Ваня считает своим призванием, таким же, как и спасать людей, когда подрастет. Поэтому в планах и мечтах мальчика стать служащим спецназа.

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