Два пилота из сбитых индийских самолетов арестованы в Пакистане

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, одному из них требуется медицинская помощь, сообщает РИА Новости.

"Два индийских самолета были сбиты. Один из них упал на нашей территории, другой - на их. Два пилота были арестованы. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу. Ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Другой пилот находится под стражей", - сказал Гафур.

Министерство иностранных дел Пакистана, в свою очередь, отметило, что целью нанесения ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

"Сегодня воздушные силы Пакистана нанесли удары по линии контроля из пакистанского воздушного пространства. Это не были ответные удары на продолжающуюся агрессию со стороны Индии. В связи с этим Пакистан нанес удары не по военным целям, избегая человеческих потерь и сопутствующего ущерба. Единственной причиной было продемонстрировать наше право, желание и готовность к самообороне", - говорится в заявлении МИД.

Thats what we call a real strike 😎

Surprise 💕 We told you

2 Indian Jets shot down by Pak Air force

Welldone #PakistanArmy#Budgam #PakistanZindabad #PakistanArmyZindabad

pic.twitter.com/nqXEhhGbyb — YaSiF یَاْسِفْ (@YasifChaudhry) 27 февраля 2019 г.

Министерство также подчеркнуло, что эскалация конфликта не является целью, но при этом Пакистан "полностью готов пойти на это, если будет вынужден".

© AP Photo. Mukhtar Khan Обломки сбитого индийского самолета, 27 февраля 2019

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что превентивный удар был "абсолютно необходим", поскольку группировка готовила атаки с участием смертников в различных районах страны. Кроме того, по мнению Нью-Дели, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ранее взяла на себя ответственность за атаку на колонну военизированной полиции в Индии, которая 14 февраля унесла жизни 45 военнослужащих.