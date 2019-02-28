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Изображение ракеты 3М22 Циркон

Американский генерал предупредил, что США не смогут справиться с ракетами России

© Foto / ВС РФ
В мире
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Наибольшую опасность для США представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон", считает глава Стратегического командования Вооруженных сил страны.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Американский генерал Джон Хайтен заявил, что США не способны противостоять российским ракетам, поэтому необходимо продлить договор СНВ-3 с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

"Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост", — сказал Хайтен, который возглавляет Стратегическое командование Вооруженных сил США.

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Генерал подчеркнул, что существующие американские системы вооружения могут обнаружить новейшие российские ракеты, но потом они "исчезают, и мы их не видим до момента удара".

Также генерал призвал cенат увеличить расходы на модернизацию "ядерной триады", в которую входят стратегические бомбардировщики, ракетные системы наземного базирования и подводные лодки, что потребует около триллиона долларов.

Договор СНВ-3 - двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

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