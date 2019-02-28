Американский генерал предупредил, что США не смогут справиться с ракетами России

Наибольшую опасность для США представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон", считает глава Стратегического командования Вооруженных сил страны.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Американский генерал Джон Хайтен заявил, что США не способны противостоять российским ракетам, поэтому необходимо продлить договор СНВ-3 с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

"Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост", — сказал Хайтен, который возглавляет Стратегическое командование Вооруженных сил США.

Министерство обороны РФ Минобороны России опубликовало кадры испытаний "Посейдона"

Генерал подчеркнул, что существующие американские системы вооружения могут обнаружить новейшие российские ракеты, но потом они "исчезают, и мы их не видим до момента удара".

Также генерал призвал cенат увеличить расходы на модернизацию "ядерной триады", в которую входят стратегические бомбардировщики, ракетные системы наземного базирования и подводные лодки, что потребует около триллиона долларов.

Договор СНВ-3 - двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.