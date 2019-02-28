США и КНДР не достигли соглашения по итогам саммита

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Трамп заявил, что готов помочь КНДР стать экономической державой

"Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации", — сказала Сандерс.

По ее словам, несмотря на то, что соглашение не было достигнуто, делегации США и КНДР "ожидают встреч в будущем".

Ранее на встрече с американским коллегой Ким Чен Ын подтвердил, что готов провести денуклеаризацию.

"Если бы я не был (готов), то не находился бы здесь", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста. После этого северокорейский лидер улыбнулся, а Трамп заявил: "это, возможно, лучший ответ, который вы когда-либо слышали".

Ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в среду, которые в общей сложности продлились около 2,5 часа. Трамп на встрече заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, отметив, что США могут помочь его реализовать. Ким Чен Ын в свою очередь выразил уверенность, что они "достигнут замечательных результатов, которых ждут все люди". По итогам, президент США сообщил, что встречи были "отличные", и у них состоялся "очень хороший диалог".