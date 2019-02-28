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Конгресс США разработал законопроект, требующий раскрыть доходы Путина

© AFP 2019 / Nicholas Kamm
В мире
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Накануне на сайте конгресса США опубликовали законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против Москвы.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Конгресс США разработал законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина", сообщает RT.

Об этом сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Элис Стефаник.

"Путин и его союзники стремятся ослабить демократический режим во всем мире, укрепляя свой политический контроль неэтичными средствами. Я горжусь своим участием в авторстве законопроекта", — заявила конгрессмен.

В проекте закона говорится, что американская разведка должна предоставить Конгрессу данные о доходах и имуществе российского президента.
Авторами инициативы стали Стефаник и ее коллега Вальдес Демингс от Демократической партии.

Накануне на сайте конгресса США опубликовали законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против Москвы (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Этот документ, помимо экономических ограничений, предполагает отчетность о личном состоянии и активах Путина.

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