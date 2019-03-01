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Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии. Архивное фото

Не с пустыми руками: армия США вывезла из Сирии около 50 тонн золота

© Фото: Cpl. Carlos Lopez
В мире
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Агентсво "САНА" сообщило, что американские военные получили золото от боевиков, пообещав обеспечить им безопасность.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Американская армия вывезла из Сирии около 50 тонн золота, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство "САНА".

© Foto / Pierre-Michel Virot
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По данным агентства, террористы прятали награбленное в окрестностях населенного пункта Багхуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Эта территория является одним из последних оплотов боевиков и окружена войсками США.

Как пишет "САНА", боевики передали около сорока тонн драгоценного металла. Кроме того, ранее американские военные нашли еще около десяти тонн в других тайниках террористов.

В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.

Позже Трамп заявлял, что намерен вывести американских военнослужащих из Сирии, но при этом может оставить там небольшой контингент. Сообщалось, что США разместятся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии, еще 200 в "зоне предотвращения конфликтов" в Ат-Танфе, причем на северо-востоке они будут частью европейской миссии численностью от 800 до 1,5 тысячи человек.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без согласия властей страны.

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