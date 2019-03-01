Визы в США для россиян станут дешевле

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Россияне с 4 марта за все виды американских виз будут платить по 160 долларов, как это предусматривалось двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

Такая же сумма предусмотрена для американцев, направляющихся в Россию с деловой или туристической целью.

В МИД России этот шаг назвали "хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества" и выразили уверенность, что он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между Россией и США.

В декабре посольство США заявило, что с нового года россиянам придется платить за многократные визы дополнительный сбор - всего выходило 303 доллара.

Российские власти в 2017 году ввели дифференцированную ставку сборов: стоимость визы зависит от ее кратности. Однако это касалось не только американцев, но и граждан других стран. Позже Россия и США провели консультации и договорились проработать вопрос установления одинаковой стоимости виз.