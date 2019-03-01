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Визы в США для россиян станут дешевле

CC0 / Pixabay
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Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз, вернув прежнюю практику взимания сбора.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Россияне с 4 марта за все виды американских виз будут платить по 160 долларов, как это предусматривалось двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

CC0
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Такая же сумма предусмотрена для американцев, направляющихся в Россию с деловой или туристической целью.

В МИД России этот шаг назвали "хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества" и выразили уверенность, что он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между Россией и США.

В декабре посольство США заявило, что с нового года россиянам придется платить за многократные визы дополнительный сбор - всего выходило 303 доллара.

Российские власти в 2017 году ввели дифференцированную ставку сборов: стоимость визы зависит от ее кратности. Однако это касалось не только американцев, но и граждан других стран. Позже Россия и США провели консультации и договорились проработать вопрос установления одинаковой стоимости виз.

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