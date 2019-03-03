Короли ближнего боя: самые убойные штурмовые дробовики мира

Колоссальная плотность огня, высокая скорострельность, сокрушающая огневая мощь — боевые дробовики занимают узкую, но важную нишу в арсеналах спецназа и армий во всем мире.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Дробовики незаменимы для боя накоротке, используют разные типы боеприпасов и по останавливающему воздействию превосходят любое другое стрелковое оружие. О лучших и самых распространенных автоматических дробовиках читайте в подборке РИА Новости.

"Вепрь-12" (Россия)

Российский гладкоствольный самозарядный карабин "Вепрь-12" разработан на основе ручного пулемета Калашникова мастерами Вятско-Полянского машиностроительного завода. Спроектированное в начале 2000-х ружье унаследовало общую компоновку и устройство РПК с газоотводным механизмом и запиранием поворотом затвора, однако затворная группа и ствольная коробка были переконструированы с учетом использования ружейных патронов калибра 12/70 и 12/76. Питание осуществляется из отъемных коробчатых магазинов с однорядным расположением патронов – на четыре, восемь или десять штук. Кроме того, для карабина разработаны барабаны на 20 или 25 патронов.

© Foto / Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот" "Вепрь-12 Молот"

В России "Вепрь-12" сертифицирован в качестве гражданского и служебного оружия, также карабин экспортируется в другие страны. Известно, что "Вепрь" с телескопическим прикладом, прицелом EOTech и тактическим фонарем стоит на вооружении полицейского спецподразделения EKAM Министерства внутренних дел Греции.

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Этим же оружием пользуются французские полицейские спецназовцы. В сентябре 2012-го "Вепрь-12" прошел испытания в Агентстве НАТО по техническому обслуживанию и снабжению, после чего было получено одобрение на включение карабина в список вооружений, используемых странами североатлантического альянса.

Daewoo USAS-12 (США, Южная Корея)

Daewoo USAS-12 представляет собой автоматическое ружье, производившееся в подразделении южнокорейского конгломерата Daewoo — Daewoo Precision Industries — с конца 1980-х годов. Автоматика основана на отводе пороховых газов с запиранием ствола поворотом затвора. Особенность конструкции в том, что пластиковый приклад USAS-12 — полый, внутрь при стрельбе откатывается затворная группа, что существенно снизило отдачу. Вид боепитания — коробчатый магазин на десять или барабанный на 20 патронов. Прицельная дальность — 40-50 метров, скорострельность — 360 выстрелов в минуту. Для удобства переноски дробовик снабжен специальной ручкой.

Всего было изготовлено более 30 тысяч автоматических ружей USAS-12. Ими оснащены спецподразделения Южной Кореи, Колумбии, Доминиканской республики, а также Бразилии. Производитель пытался импортировать в США самозарядные варианты для продажи на гражданском рынке, однако Бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием наложило на эту сделку запрет. Подразделениям правительства и полиции США продавались варианты местного производства, собираемые фирмой RAMO Defence из южнокорейских деталей.

Benelli M4 Super 90 (Италия)

Дробовик Benelli M4 Super 90 — яркий образец качественно выполненного итальянского оружия. Он собран из особо прочных материалов и считается очень надежным. Производитель заявляет о возможности отстрела до 25 тысяч патронов без ремонта. Автоматика ружья работает отводом газов из канала ствола в два симметрично расположенных газовых цилиндра. Вид боепитания — подствольный трубчатый магазин на шесть патронов.

© Foto / United States Marine Corps Benelli M4 Super 90

Этот дробовик хорошо известен на международном коммерческом рынке гладкоствольного оружия. Его можно купить и в России для частного пользования. Benelli M4 Super 90 используют правоохранительные органы Австралии, Великобритании, Греции, Грузии, Ирака, Ирландии, Италии, Ливии, Литвы, Словакии, Словении. В США же ружье было принято в 1999-м на вооружение корпуса морской пехоты под обозначением M1014. Сегодня его применяют также сухопутные войска США, спецназ ВМФ SEAL и департамент полиции Лос-Анджелеса.

UTAS UTS-15 (Турция)

UTS-15 — гладкоствольное ружье, разработанное в 2011 году турецкой фирмой UTAS для военных и полицейских. За основу взяли южноафриканское ружье Neostead. В UTS-15 сохранили булл-пап компоновку и два трубчатых надствольных магазина, однако переделали внутренние механизмы. UTS-15 — помповое ружье. Запирание ствола — при повороте затвора на три боевых упора, которые сцепляются с хвостовиком. Выброс стреляных гильз — только вправо, у окна для гильз — автоматически открывающаяся пылезащитная крышка. Конструкция подающего узла ружья обеспечивает досылание патронов в абсолютно любом положении оружия, а откидная крышка — быстрый доступ к казенной части для контроля патрона в патроннике и устранения задержек при подаче, если попался деформированный патрон.

Главная особенность оружия — спаренный двойной магазин на 15 патронов, который можно заряжать с левой, правой или двух сторон одновременно. Ружье ограниченно используется в правоохранительных и армейских структурах ряда государств, однако первые варианты дробовика отличались низкой надежностью — главным образом это касалось системы подачи патронов. После критики пользователей UTAS разработала дополнительные варианты оружия, исправив недостатки.

SRM Arms model 1216 (США)

SRM Atms model 1216 — дробовик 12-го калибра с магазином на 16 патронов и относительно коротким стволом в 457 миллиметров. Отличается необычной конструкцией с нетипичной для дробовиков автоматикой с полусвободным затвором. Оружие комплектуется подствольным барабанным магазином, представляющим собой блок из четырех параллельных трубчатых магазинов емкостью по четыре патрона каждый, в едином корпусе. Корпус поворачивается так, что подача патронов осуществляется только из верхнего магазина в блоке.

Изначально дробовик производился исключительно для гражданских нужд, однако сегодня им пользуются полицейские подразделения нескольких американских штатов. Оружие рассчитано на глубокий "тюнинг", позволяющий настроить его под себя: на ствольной коробке есть планки Picatinny, на которые можно установить различные виды прицелов, ЛЦУ, фонарей и прочих приспособлений. Разработчикам удалось совместить в этом оружии целый ряд достоинств: небольшие габариты, многозарядность, тактическую мобильность и универсальное двустороннее управление.