12:50 03 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR74.80
Поиск

Короли ближнего боя: самые убойные штурмовые дробовики мира

© Foto / ООО «Молот-Оружие»
В мире
Получить короткую ссылку
31 0 0

Колоссальная плотность огня, высокая скорострельность, сокрушающая огневая мощь — боевые дробовики занимают узкую, но важную нишу в арсеналах спецназа и армий во всем мире.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Дробовики незаменимы для боя накоротке, используют разные типы боеприпасов и по останавливающему воздействию превосходят любое другое стрелковое оружие. О лучших и самых распространенных автоматических дробовиках читайте в подборке РИА Новости.

"Вепрь-12" (Россия)

Российский гладкоствольный самозарядный карабин "Вепрь-12" разработан на основе ручного пулемета Калашникова мастерами Вятско-Полянского машиностроительного завода. Спроектированное в начале 2000-х ружье унаследовало общую компоновку и устройство РПК с газоотводным механизмом и запиранием поворотом затвора, однако затворная группа и ствольная коробка были переконструированы с учетом использования ружейных патронов калибра 12/70 и 12/76. Питание осуществляется из отъемных коробчатых магазинов с однорядным расположением патронов – на четыре, восемь или десять штук. Кроме того, для карабина разработаны барабаны на 20 или 25 патронов.

© Foto / Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот"
"Вепрь-12 Молот"

В России "Вепрь-12" сертифицирован в качестве гражданского и служебного оружия, также карабин экспортируется в другие страны. Известно, что "Вепрь" с телескопическим прикладом, прицелом EOTech и тактическим фонарем стоит на вооружении полицейского спецподразделения EKAM Министерства внутренних дел Греции.

ФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС
ФСБ РФ
Особенности оружейной контрабанды в СНГ: сколько просят за калаш торговцы смертью

Этим же оружием пользуются французские полицейские спецназовцы. В сентябре 2012-го "Вепрь-12" прошел испытания в Агентстве НАТО по техническому обслуживанию и снабжению, после чего было получено одобрение на включение карабина в список вооружений, используемых странами североатлантического альянса.

Daewoo USAS-12 (США, Южная Корея)

Daewoo USAS-12 представляет собой автоматическое ружье, производившееся в подразделении южнокорейского конгломерата Daewoo — Daewoo Precision Industries — с конца 1980-х годов. Автоматика основана на отводе пороховых газов с запиранием ствола поворотом затвора. Особенность конструкции в том, что пластиковый приклад USAS-12 — полый, внутрь при стрельбе откатывается затворная группа, что существенно снизило отдачу. Вид боепитания — коробчатый магазин на десять или барабанный на 20 патронов. Прицельная дальность — 40-50 метров, скорострельность — 360 выстрелов в минуту. Для удобства переноски дробовик снабжен специальной ручкой.

CC BY 2.5 / Olegvolk
USAS-12 с магазином на десять патронов

Всего было изготовлено более 30 тысяч автоматических ружей USAS-12. Ими оснащены спецподразделения Южной Кореи, Колумбии, Доминиканской республики, а также Бразилии. Производитель пытался импортировать в США самозарядные варианты для продажи на гражданском рынке, однако Бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием наложило на эту сделку запрет. Подразделениям правительства и полиции США продавались варианты местного производства, собираемые фирмой RAMO Defence из южнокорейских деталей.

Benelli M4 Super 90 (Италия)

Дробовик Benelli M4 Super 90 — яркий образец качественно выполненного итальянского оружия. Он собран из особо прочных материалов и считается очень надежным. Производитель заявляет о возможности отстрела до 25 тысяч патронов без ремонта. Автоматика ружья работает отводом газов из канала ствола в два симметрично расположенных газовых цилиндра. Вид боепитания — подствольный трубчатый магазин на шесть патронов.

© Foto / United States Marine Corps
Benelli M4 Super 90

Этот дробовик хорошо известен на международном коммерческом рынке гладкоствольного оружия. Его можно купить и в России для частного пользования. Benelli M4 Super 90 используют правоохранительные органы Австралии, Великобритании, Греции, Грузии, Ирака, Ирландии, Италии, Ливии, Литвы, Словакии, Словении. В США же ружье было принято в 1999-м на вооружение корпуса морской пехоты под обозначением M1014. Сегодня его применяют также сухопутные войска США, спецназ ВМФ SEAL и департамент полиции Лос-Анджелеса.

UTAS UTS-15 (Турция)

UTS-15 — гладкоствольное ружье, разработанное в 2011 году турецкой фирмой UTAS для военных и полицейских. За основу взяли южноафриканское ружье Neostead. В UTS-15 сохранили булл-пап компоновку и два трубчатых надствольных магазина, однако переделали внутренние механизмы. UTS-15 — помповое ружье. Запирание ствола — при повороте затвора на три боевых упора, которые сцепляются с хвостовиком. Выброс стреляных гильз — только вправо, у окна для гильз — автоматически открывающаяся пылезащитная крышка. Конструкция подающего узла ружья обеспечивает досылание патронов в абсолютно любом положении оружия, а откидная крышка — быстрый доступ к казенной части для контроля патрона в патроннике и устранения задержек при подаче, если попался деформированный патрон.

CC BY 3.0 / Luk
UTAS UTS-15

Главная особенность оружия — спаренный двойной магазин на 15 патронов, который можно заряжать с левой, правой или двух сторон одновременно. Ружье ограниченно используется в правоохранительных и армейских структурах ряда государств, однако первые варианты дробовика отличались низкой надежностью — главным образом это касалось системы подачи патронов. После критики пользователей UTAS разработала дополнительные варианты оружия, исправив недостатки.

SRM Arms model 1216 (США)

SRM Atms model 1216 — дробовик 12-го калибра с магазином на 16 патронов и относительно коротким стволом в 457 миллиметров. Отличается необычной конструкцией с нетипичной для дробовиков автоматикой с полусвободным затвором. Оружие комплектуется подствольным барабанным магазином, представляющим собой блок из четырех параллельных трубчатых магазинов емкостью по четыре патрона каждый, в едином корпусе. Корпус поворачивается так, что подача патронов осуществляется только из верхнего магазина в блоке.

CC BY-SA 3.0 / Marcus Burns
SRM Arms model 1216

Изначально дробовик производился исключительно для гражданских нужд, однако сегодня им пользуются полицейские подразделения нескольких американских штатов. Оружие рассчитано на глубокий "тюнинг", позволяющий настроить его под себя: на ствольной коробке есть планки Picatinny, на которые можно установить различные виды прицелов, ЛЦУ, фонарей и прочих приспособлений. Разработчикам удалось совместить в этом оружии целый ряд достоинств: небольшие габариты, многозарядность, тактическую мобильность и универсальное двустороннее управление.

По теме

Замена пистолету Макарова: новейшее оружие пойдет в серию в 2019 году
План выполнен: в России подвели итоги экспорта оружия в 2018 году
Перспективное оружие: чем новый "Удав" лучше пистолета Макарова
Теги:
оружие


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крылья, торнадо и НЛО: на что еще похоже северное сияние в Финляндии
Лапа помощи: спасение маленькой собачки из снежного плена в Колорадо
Что нужно знать о витаминах
A, B, C, D, E, K: все о витаминах

Соцсети

Sputnikabkhazia