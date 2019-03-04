Мирные жители погибли в Сирии при авиаударе коалиции США

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил", поддерживаемые коалицией во главе с США, заявляют, что в Багузе, где после авиаудара пострадали мирные жители, оставались только боевики ИГ*.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Мирные жители деревни Багуз на юго-востоке Сирии погибли в результате применения международной коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах, об этом сообщило гостелевидение страны, пишет РИА Новости.

"Мирные жители, среди них женщины и дети, погибли и получили ранения в результате авиаударов американской коалиции с запрещенным международными конвенциями белым фосфором по району ферм в Багузе в провинции Дейр-эз-Зор", — передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

Поддерживаемые США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили в пятницу о возобновлении операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в деревне Багуз на юго-востоке Сирии. По заявлению SDF, в Багузе остались только боевики ИГ.

SDF уже несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков террористической группировки ИГ. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ), причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР.

*запрещена в РФ