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Археологи обнаружили в Египте сфинкса возрастом почти четыре тысячи лет

© AP Photo. Egyptian Ministry of Antiquities
В мире
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Найденный на юге Египта сфинкс имеет тело льва и голову барана и называется криосфинксом.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Криосфинкса высотой пять метров обнаружила шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля недалеко от города Асуан на юге Египта, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Мобтада".

Памятник нашли под обломками песчаника. Возраст криосфинкса (сфинкса с телом льва и головой барана) относят к правлению деда Тутанхамона — фараона Аменхотепа III (примерно 1388 — 1353 (1351) до нашей эры).

Ученые также обнаружили высеченную из песчаника кобру, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.

Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля будут продолжены.

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