Новое "супер оружие" может обойтись США в одиннадцать миллионов долларов

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Тактические туннели на поле боя могут стать новым "супер оружием" США, такое предложение поступило от Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

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По сообщению издания, американские военные сталкивались с тем, что их противники используют такие туннели во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме и Сирии, в противостоянии с боевиками "Исламского государства"*.

По мнению сотрудников DAPRA, американские солдаты могли бы использовать этот опыт для получения преимущества, однако пока необходимых навыков у них нет, так как ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей, и нет никаких соответствующих технологий или оборудования.

В Управлении предложили программу обучения, на это предполагается потратить 11 миллионов долларов.

Отмечается, что авторы проекта предлагают использовать туннели не только для поставки продовольствия и боеприпасов, а также для эвакуации.

Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал публикацию National Interest в эфире радио Sputnik.

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"Все это – в рамках концепции по созданию районов проникновения в глубину обороны противника на его территории. Это не оружие как таковое. Предполагается использовать целый спектр современных вооружений, включая малозаметные – беспилотники, наземные средства, в том числе робототехнические. Такие вещи использовались и раньше. Например, известно, что так называемая туннельная война широко использовалась и в Корейской войне, и во Вьетнамской войне. Это один из тактических приемов с использованием, например, средств инженерных войск. Я не вижу здесь какой-то уникальности. Просто раньше этим занимались солдаты-саперы, а сейчас предполагается использовать инженерные комплексы, скорее всего, робототехнические", – сказал Виктор Мураховский.

*Террористическая организация, запрещенная в России.