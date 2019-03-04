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Снимки, полученные с помощью портативного рентгена во время операции по декомпрессии спинного мозга, в Ивановском областном госпитале для ветеранов войн

Врачи в Китае достали из желудка ребенка полтора килограмма волос

© Sputnik / Варвара Гертье
В мире
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Ребенок, по словам врачей, страдает пикацизмом - непреодолимым желанием употреблять в пищу что-либо несъедобное или малосъедобное.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Врачи извлекли из желудка восьмилетней девочки в ходе операции полуторакилограммовый колтун волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

У ребенка сильно вздулся живот и мать решила обратиться к врачам. Девочке промыли желудок, однако остатки пищи не нашли и вздутие не прошло. Только компьютерная томография выявила ком волос с кусками еды в желудке.

Во время операции хирурги удали колтун весом в полтора килограмма. После этого состояние пациентки улучшилось.

Врач отметил, что привычка есть волосы – типичный синдром пикацизма, растройства пищевого поведения.

Пикацизм - непреодолимое желание употреблять в пищу что-либо несъедобное или малосъедобное, например, тесто, фарш, мел.



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