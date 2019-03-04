Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

© Sputnik / Алексей Филиппов Путин о ДРСМД: Америка нарушает и еще мобилизует "подхрюкивающих" сателлитов

В указе говорится, что выполнение ДРСМД приостановлено до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по соответствующему Договору или до прекращения его действия.

"Президент Российской Федерации подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности", — говорится в сообщении.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Основная претензия США - именно к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Как отметил госсекретарь Майк Помпео, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", документ будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.