Умер звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердэйл" Люк Перри

Люк Перри скончался в понедельник утром в больнице St. Joseph в Калифорнии.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Американский актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни в результате перенесенного инсульта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

По данным портала, врачи пытались спасти актера, однако последствия инсульта были несовместимы с жизнью.

Люк Перри прославился благодаря своей роли Дилана МакКея в американском молодежном сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210". Актер снимался также в популярной подростковой драме "Ривердэйл" в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.