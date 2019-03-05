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Люк Перри

Умер звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердэйл" Люк Перри

AP Photo / Willy Sanjuan
В мире
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Люк Перри скончался в понедельник утром в больнице St. Joseph в Калифорнии.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Американский актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни в результате перенесенного инсульта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

По данным портала, врачи пытались спасти актера, однако последствия инсульта были несовместимы с жизнью.

Люк Перри прославился благодаря своей роли Дилана МакКея в американском молодежном сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210". Актер снимался также в популярной подростковой драме "Ривердэйл" в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.

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