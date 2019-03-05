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Госдепартамент США

США заявили, что готовы на переговоры с Россией по ДРСМД

© AP Photo. J. Scott Applewhite
В мире
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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или не прекратят его действие.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но на определенных условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24", заявили в госдепартаменте.

Условием переговоров в ведомстве назвали возможность проведения беспрепятственных проверок ради "безопасности США и их партнеров".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали в 1987 году. К июню 1991-го соглашение было выполнено: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, Соединенные Штаты — 846.

Однако 2 февраля, после ряда взаимных обвинений в нарушении договора, Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению.

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