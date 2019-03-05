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Офис компании Яндекс.

"Яндекс" запустил сервис по поиску патентов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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В базе можно будет найти патентные заявки за период с 1924 года по настоящее время.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Компания "Яндекс" открыла доступ к сервису по поиску и изучению патентов, говорится в сообщении компании.

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В базе "Яндекс.Патенты" в настоящий момент собрано более 2,5 миллиона документов.

Пользователи смогут найти авторские свидетельства СССР, российские патенты на полезные модели и изобретения, а также патентные заявки за период с 1924 года по настоящее время.

Поиск осуществляет по ключевым словам, номеру документа, названию, автору или владельцу. При этом для каждого найденного документа собирается список патентов, в которых он упоминается, а также список похожих документов.

"Яндекс" использует нейронную сеть для нахождения патентов на одну тему, даже если они описаны разными словами, то есть по смысловой близости.

Данные о патентах на изобретения и полезные модели "Яндексу" предоставляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственная организация Роспатента).

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