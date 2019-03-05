Две Нобелевские премии по литературе вручат в этом году

В 2018 году Нобелевская премия по литературе не была вручена из-за скандала с директором стокгольмского литературного клуба "Форум" Жаном-Клодом Арно, которого осенью прошлого года обвинили в многолетних домогательствах и осудили на два года лишения свободы.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Шведская академия в этом году вручит две Нобелевские премии в области литературы, за 2018 и за 2019 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного секретаря Академии Андерса Ульссона.

© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand Названы лауреаты Нобелевской премии мира

"Будет две Нобелевские премии и, как мы и надеялись, будет вручена и зарезервированная премия", — заявил Ульссон.

Вручение литературной Нобелевской премии в 2018 году отменили из-за скандала с директором стокгольмского литературного клуба "Форум" Жаном-Клодом Арно, которого осенью прошлого года обвинили в многолетних домогательствах. В начале октября 2018 стокгольмский суд приговорил Арно к двум годам лишения свободы за случай изнасилования в октябре 2011 года. Осужденный считает себя невиновным и обжаловал решение суда.

Как сообщалось ранее, в этом году состав Нобелевского комитета по литературе был расширен, теперь в него входят не только члены Академии, но и приглашенные эксперты.