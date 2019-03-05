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Вышинскому вручили обвинительный акт

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (132)
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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Кирилл Вышинский, арестованный на Украине руководитель портала РИА Новости Украина, ознакомился с материалами уголовного дела, ему вручили обвинительный акт, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

Рассмотрение дела журналиста К. Вышинского в Херсонском суде
© Sputnik / Стрингер
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"Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд", - сказал Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (132)


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