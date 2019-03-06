Путин: нужно использовать новые формы и методы борьбы с террористами

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что число преступлений террористической направленности в России за 10 лет сократилось с 997 до 9, передает РИА Новости.
"Прежде всего, необходимо продолжать последовательную, жесткую борьбу с терроризмом. Отмечу, что число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Директор ФСБ наверняка скажет об этом в своем выступлении. В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно - с 997 до 9 в прошлом году", - сказал Путин.
Кроме того, президент России призвал усилить превентивную работу по борьбе с террористическими угрозами и применять новые формы и методы борьбы.
"У террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причем, как показывает ситуация, и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку. Нужно использовать новые форму и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставок оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет", - отметил Путин.
Россия всегда будет открыта для слаженной и доверительной работы по борьбе с терроризмом со всеми государствами, как бы ни развивались отношения, подчеркнул российский лидер.
"Конечно, необходимо развивать взаимодействие, координировать усилия с зарубежными коллегами. Прежде всего, разумеется, с партнерами по ОДКБ и ШОС, с коллегами из других стран. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом - общим вызовом всему человечеству", - заявил глава государства.
"В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел. По материалам ФСБ, другими правоохранительными органами возбуждено около семи тысяч дел", - проинформировал Путин.
Также президент России выразил благодарность сотрудникам ФСБ за организацию работы по обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году, а также прошлогодних избирательных кампаний.