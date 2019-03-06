Путин: нужно использовать новые формы и методы борьбы с террористами

На коллегии Федеральной службы безопасности, посвященной итогам работы в 2018 году и планам на нынешний год, Владимир Путин отметил, что среди ключевых направлений работы службы - вопросы борьбы с террористическими угрозами и коррупцией.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что число преступлений террористической направленности в России за 10 лет сократилось с 997 до 9, передает РИА Новости.

"Прежде всего, необходимо продолжать последовательную, жесткую борьбу с терроризмом. Отмечу, что число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Директор ФСБ наверняка скажет об этом в своем выступлении. В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно - с 997 до 9 в прошлом году", - сказал Путин.

Кроме того, президент России призвал усилить превентивную работу по борьбе с террористическими угрозами и применять новые формы и методы борьбы.

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"У террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причем, как показывает ситуация, и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку. Нужно использовать новые форму и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставок оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет", - отметил Путин.

Россия всегда будет открыта для слаженной и доверительной работы по борьбе с терроризмом со всеми государствами, как бы ни развивались отношения, подчеркнул российский лидер.

"Конечно, необходимо развивать взаимодействие, координировать усилия с зарубежными коллегами. Прежде всего, разумеется, с партнерами по ОДКБ и ШОС, с коллегами из других стран. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом - общим вызовом всему человечеству", - заявил глава государства.

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Кроме того, Владимир Путин рассказал, что органами безопасности России возбуждено 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около семи тысяч дел возбуждено другими правоохранительными органами, по материалам ФСБ.

"В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел. По материалам ФСБ, другими правоохранительными органами возбуждено около семи тысяч дел", - проинформировал Путин.

Также президент России выразил благодарность сотрудникам ФСБ за организацию работы по обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году, а также прошлогодних избирательных кампаний.