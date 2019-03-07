Глава Приморья окажет содействие Жану-Мишелю Кусто при визите в "китовую тюрьму"

Ранее Жан-Мишель Кусто и его коллеги-ученые попросили российские власти выпустить в природу косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, и предложили свою помощь.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководство региона намерено оказать содействие сыну известного океанографа Жака-Ива Кусто, исследователю океанов Жану-Мишелю Кусто, который пожелал приехать в регион и посодействовать в выпуске косаток и белух из бухты Средняя, передает РИА Новости.

Администрация Приморья подчеркивает, что пока у властей и ученых нет практического опыта одновременного выпуска такого количества морских животных.

"Поэтому нам важно мнение международных экспертов, специалистов высокого уровня. Готовы оказать содействие в оценке учеными состояния косаток и белух", – сказал Кожемяко.

© Sputnik / Константин Чалабов Жан-Мишель Кусто намерен приехать в Приморье для спасения косаток

Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу при участии общественных и научных организаций до 1 марта определить дальнейшую судьбу морских животных из бухты Средняя. Пресс-служба вице-премьера России Алексея Гордеева проинформировала о том, что будет составлен план действий для выпуска животных в естественную среду обитания.

История с "китовой тюрьмой" получила известность после того, как в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Подчеркивалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые осуществили вылов животных.

Свободу косаткам: морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы">>

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.