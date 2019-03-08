Венесуэла осталась без света, энергетики заявили о диверсии на ГЭС "Эль-Гури"

Ранее СМИ сообщали о массовых отключениях электричества в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице - Каракасе. В настоящее время власти страны полностью восстановили электроснабжение на востоке.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции "Эль-Гури", сообщает РИА Новости.

"На "Эль-Гури" произошла диверсия… Это часть электрической войны против государства. Мы этого не позволим! Работаем, чтобы возобновить энергообслуживание", — заявила корпорация в Twitter.

© AFP 2019 / Luis Robayo Общий враг Мадуро и Гуаидо

Позже президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в Twitter, что "электроэнергетическая война, объявленная и направленная американским империализмом против нашего народа, будет разрушена".

"Ничто и никто не победит народ Чавеса", — написал он.

Обстоятельства произошедшего на ГЭС инцидента не сообщаются. Глава Минэнерго Луис Мота Домингес заявил, что проблемы, вызвавшие массовые отключения электроэнергии в Венесуэле, будут устранены в течение трех часов.

В январе 2016 года "Эль-Гури", расположенная в штате Боливар, считалась четвертой станцией в мире по мощности после китайской "Санься", бразильско-парагвайской "Итайпу2 и китайской "Силоду".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.