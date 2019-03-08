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Илон Маск признал российские ракеты первоклассными, а двигатели - лучшими

© Foto / Aly Song
В мире
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Такое признание стало реакцией на заявление, опубликованное на портале Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли "Союз" не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства компании Маска SpaceX.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент, об этом он написал в Twitter.

"Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового применения должна быть отличной", - написал Маск.

Так Маск прокомментировал материал на портале Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли "Союз" не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС 2 марта и причалил к ней в автоматическом режиме 3 марта. Его отстыковка от станции и приводнение в Атлантическом океане намечается на 8 марта.

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