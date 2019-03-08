14:26 08 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.96
  • EUR74.57
Поиск
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость

США могут реформировать армию из-за России и Китая

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
Получить короткую ссылку
6 0 0

По словам американского генерала Эрика Уэсли, для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант армии США Эрик Уэсли  заявил, что США планируют реформировать свои вооруженные силы из-за растущего потенциала России и Китая, сообщает РИА Новости.

© Foto / United States Air Force
Возврат в прошлое: США возрождают программу времен холодной войны

Уэсли утверждает, что последние 15 лет американская армия была сосредоточена на "бригадной системе", так как воевала в основном против террористических формирований. В настоящее время, по его мнению, для борьбы с серьезными противниками необходимо быть готовыми к масштабным боевым действиям, которые предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий. 

Поэтому в следующие годы американской армии надо будет совершенствоваться в соответствии с доктриной "многосферных операций".

Ранее Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) заявило, что планирует реанимировать программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны.

Концепция подразумевает разработку программы "Assault Breaker" по созданию "умных" и высокоточных вооружений, которые были бы способны остановить советские танковые и механизированные части в случае начала наступления Красной армии на Европу.

По теме

Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Россией
Богатырев: "подтаскивая" корабли в Черное море, США прощупывают ситуацию
Новое "супер оружие" может обойтись США в одиннадцать миллионов долларов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вселенная Искандера: юбилейный вечер в РУСДРАМе
Двум малышам дикобраза плюшевый мишка заменил маму
Плюшевая нежность: крошечным дикобразам заменил маму игрушечный мишка
Чего хотят женщины Абазии
Как не прогадать: читатели Sputnik выбрали лучший подарок на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia