США могут реформировать армию из-за России и Китая

По словам американского генерала Эрика Уэсли, для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант армии США Эрик Уэсли заявил, что США планируют реформировать свои вооруженные силы из-за растущего потенциала России и Китая, сообщает РИА Новости.

© Foto / United States Air Force Возврат в прошлое: США возрождают программу времен холодной войны

Уэсли утверждает, что последние 15 лет американская армия была сосредоточена на "бригадной системе", так как воевала в основном против террористических формирований. В настоящее время, по его мнению, для борьбы с серьезными противниками необходимо быть готовыми к масштабным боевым действиям, которые предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий.

Поэтому в следующие годы американской армии надо будет совершенствоваться в соответствии с доктриной "многосферных операций".

Ранее Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) заявило, что планирует реанимировать программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны.

Концепция подразумевает разработку программы "Assault Breaker" по созданию "умных" и высокоточных вооружений, которые были бы способны остановить советские танковые и механизированные части в случае начала наступления Красной армии на Европу.