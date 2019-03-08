Стали известны сроки развертывания в Турции российских С-400

Контракт на поставку российских комплексов С-400 был заключен в 2017 году.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре, сообщает Sputnik со ссылкой на министра обороны страны Хулуси Акара.

"Военно-воздушные силы изучают, в каких регионах их лучше установить", - заявил Хулуси Акар.

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.

При этом глава Акар отметил, что Анкара и Вашингтон продолжают переговоры о возможных поставках американских систем Patriot.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot.