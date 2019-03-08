21:57 08 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.96
  • EUR74.57
Поиск

Стали известны сроки развертывания в Турции российских С-400

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
Получить короткую ссылку
63 0 0

Контракт на поставку российских комплексов С-400 был заключен в 2017 году.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре, сообщает Sputnik со ссылкой на министра обороны страны Хулуси Акара.

Станислав Тарасов
© Фото: Screenshot: Информационное Агентство REGNUM
Тарасов: покупая С-400 у России, Турция демонстрирует самостоятельную политику

"Военно-воздушные силы изучают, в каких регионах их лучше установить", - заявил Хулуси Акар.

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.

При этом глава Акар отметил, что Анкара и Вашингтон продолжают переговоры о возможных поставках американских систем Patriot.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot.

© Sputnik
Ракетная система С-400 "Триумф"

 

По теме

Пентагон предложит Анкаре альтернативу С-400
Эксперт: США пытаются сорвать контракт на поставку Турции С-400
Песков: продажа Турции американских систем ПРО не помешает поставкам С-400
Защита Черноморского побережья: С-400 отразили учебный ракетный удар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: бразильский карнавал и Трамп, обнимающий американский флаг
Из фуры разбросали сотни шаров на дороги Бишкека — это законно?
Шарики в студию: необычное поздравление с 8 Марта
Чего хотят женщины Абазии
Как не прогадать: читатели Sputnik выбрали лучший подарок на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia