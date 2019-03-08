Конгресс США одобрил зарпет на признание Крыма российским, в Госдуме прокомментировали

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал законопроект американских конгрессменов о запрете признания Крыма российским тревожным сигналом для Украины, пишет РИА Новости.
Этот запрет может нарушить американский президент в случае, "отвечающем интересам национальной безопасности".
"США оставили себе возможность для маневра: мол Крым не признаем, но если надо будет, то согласимся с его российским статусом: что называется, политические инсинуации", - отметил Бальбек в комментарии телеканалу RT, добавив, что этот шаг поколеблет незыблемую позицию Вашингтона по Крыму.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подобное решение поддержали 96 процентов жителей республики.
В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. Президент Владимир Путин отмечал, что все попытки оспорить принадлежность полуострова России обречены на провал.