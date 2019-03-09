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Массовые захоронения советских граждан найдены в Германии

© Fotolia / Nanihta
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Останки обнаружены во время археологических работ в Арнсебргеском лесу в Германии.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Вещи более 200 советских и польских граждан, убитых нацистами группы "Ваффен-СС" в марте 1945 года, были обнаружены на раскопках в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

© Sputnik / РИА Новости
Опубликован дневник, рассекретивший "карту сокровищ" Третьего рейха

Среди обнаруженных объектов, более 400 предметов, принадлежавших в основном женщинам, которых использовали на принудительных работах в Германии.

В частности, в ходе раскопок нашли столовые приборы, монеты, одежду, обувь, а также книги. Все эти предметы говорят о повседневной жизни каторожников. Помимо этого, отмечает директор Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиас Леб, находки помогут исследователям лучше понять действия и образ мышления нацистских преступников.

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