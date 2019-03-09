Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за кибератаки на энергосистему страны

Большая часть Венесуэлы в четверг, 7 марта осталась без света из-за аварии на ГЭС "Эль-Гури". Обесточенным оказался 21 штат из 23.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Венесуэла намерена подать жалобу в ООН из-за кибератаки на энергосистему страны, сообщает RT со ссылкой на заявление министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса в эфире госканала VTV.

© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES МИД Венесуэлы: США допустили историческую ошибку

Жалоба будет направлена верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету, чтобы "мир уважал права человека в Венесуэле". Родригес убежден, что энергетический коллапс, в результате которого без электроснабжения оказалось до 80% территории страны, стал следствием атаки на энергосистему страны, и пообещал предоставить Бачелету доказательства.

Министр Родиригес в своем выступлении по ТВ отметил, что госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио заранее знали о грядущих проблемах с энергоснабжением в Венесуэле, поскольку очень быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях.

"Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля… Все указывает на то, что это многоформатная и жестокая атака против всей Венесуэлы, они напали не только на чавистов. Они затронули также тех, кто голосует за них", – заявил Родригес.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм.

СМИ сообщают, что энергоснабжение ряда районов Каракаса уже восстановлено, однако значительная часть города продолжает оставаться без света. Проблема с электричеством сохраняется и в других регионах страны.