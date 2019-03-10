Нападение кита на дайвера попало на видео

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал обедом кита, сообщает РИА Новости со ссылкой на Barcroft Animals.
"В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам", - рассказал Райнер Шимпф
Инстинкт подсказал ему, что кит сейчас отправится на дно, поэтому он задержал дыхание.
Мужчине повезло: несмотря на свои габариты, такие киты питаются мелким планктоном. Крупная добыча пришлась животному не по вкусу и он выплюнул дайвера.
Так как другие фотографы и операторы не прекращали съемку, они случайно засняли и "покушение" на коллегу. По словам Шимпфа, за долгие годы занятия дайвингом с ним ни разу не происходило ничего подобного.