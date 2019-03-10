Трое россиян погибли в результате крушения Boeing-737 в Эфиопии

Посольство России в Эфиопии сообщило о готовности оказать помощь родным трех погибших при крушении Boeing 737 россиян.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. При крушении самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли трое россиян, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших.

"Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов", - говорится в сообщении.

© REUTERS / Tiksa Negeri Все пассажиры рухнувшего в Эфиопии самолета Boeing 737-800 MAX погибли

Кроме того, представитель авиакомпании также перечислил среди пассажиров 32 граждан Кении, 18 Канады, девять Эфиопии, восемь Италии, восемь Китая, восемь США, семь британцев, семь французов, шесть египтян, пять граждан Нидерландов, четырех индийцев, четырех словаков, трех австрийцев, двух граждан Марокко, двух испанцев, двух граждан Польши и двух граждан Израиля.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям, друзьям и родным погибших", — заявил он.

Посольство России в Эфиопии заявило, что готово оказать помощь родственникам трех погибших при крушении Boeing 737 россиян.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Трое россиян, которые значатся в списке пассажиров разбившегося в Эфиопии самолета, являются туристами, а не участниками предстоящей конференции ООН в Найроби, рассказал заведующий консульским отделом российского посольства в Кении Олег Кипоренко.

"Данные пассажиры являются, по нашей информации, обыкновенными туристами, они не имеют отношения к посольству, либо к каким-то государственным учреждениям. Все (российские) делегаты, которые приглашены на это мероприятие (ООН), не используют и не использовали "Эфиопские авиалинии", они прилетают другими рейсами", - сказал Кипоренко.

Утром в воскресенье Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. По предварительной информации, выживших нет.