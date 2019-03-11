Каракас охватил гастрономический ажиотаж на фоне политической бури

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Небывалый ажиотаж наблюдается в тех немногих кафе и ресторанах венесуэльской столицы, которые, несмотря на массовое отключение электричества и политические волнения в стране, остаются верны своим посетителям и держат двери открытыми, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейший в истории латиноамериканской республики блэкаут, который произошел 7 марта и продолжается до сих пор, вкупе с регулярно проводимыми акциями протеста вынудил владельцев многих частных заведений в Каракасе приостановить бизнес. У одних над входом теперь висят таблички с надписью "закрыто", у других поверх окон установлены металлические решетки, которые красноречиво говорят о происходящем. Третьи открыты, но лишь для "своих", и незваным гостям здесь не рады.

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"Мы закрыты. Через две улицы к югу отсюда есть другое кафе. Попробуйте доехать туда - возможно, там вам повезет больше", - сказал владелец одного из таких заведений корреспонденту РИА Новости, когда тот попытался попасть внутрь.

Ситуация в сфере безопасности в Каракасе, который нередко именуют "криминальной столицей" Латинской Америки, в период обострения политического кризиса еще больше ухудшилась. Полиция не рекомендует иностранцам выходить на улицу без сопровождения даже в дневное время, особенно с ценными вещами на виду. В дополнение к и без того высокому уровню преступности, на фоне массовых волнений, в городе резко выросло число разбойных нападений и актов вандализма. Рестораторы опасаются, что в условиях политической турбулентности и отсутствия гарантий безопасности могут потерять все.

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На этом фоне заведения их более решительных коллег, которые не стали закрывать дело до наступления лучших времен, переживают настоящий "посетительский бум". Очереди из клиентов начинаются, как правило, еще на улице. О привычном европейцу уровне комфорта и сервиса в нынешних обстоятельствах здесь приходится забыть.

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Внутри - почти кромешная темнота, в которой невозможно, пробираясь наощупь к столику или кассе, не столкнуться с официантом или другими посетителями. Внутри из-за неработающих кондиционеров стоит духота, к которой примешиваются запахи готовящейся еды (кухни в ресторанах Венесуэлы часто объединены с обеденными зонами), алкоголя и парфюма находящихся в помещении людей.

При этом ассортимент доступных блюд в заведениях Каракаса впечатляет своим разнообразием. Неизменной популярностью среди местной и иностранной публики пользуются кукурузные лепешки "арепас", сладкие блинчики с мясной или сырной начинкой "качапас", а также "пабельон кроильо" - ассорти из риса, говядины, бобов, жареных бананов и сыра.

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Благодаря длинному Карибскому побережью и множеству пресноводных водоемов местный стол изобилует рыбой, моллюсками, а также другими морепродуктами. Десерты обычно представлены свежими ягодами со сливками, фруктовыми пирогами, выпечкой и карамелью. Венесуэльское какао и шоколад по праву считаются одними из лучших в мире, но найти их здесь очень трудно - оба продукта практически в полном объеме вывозятся в Европу.