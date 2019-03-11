Музеи Крыма попросили суд Амстердама вернуть им "скифское золото"

В апелляционном суде Амстердама в понедельник, 11 марта, пройдут слушания по делу о скифском золоте.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Четыре музея Крыма сделали совместное заявление в связи с началом рассмотрения судом в Амстердаме их апелляции по поводу возврата крымской коллекции "скифского золота" не на полуостров, а в Киев, сообщает РИА Новости.

Свои экспонаты музею Алларда Пирсона в Амстердаме представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

"Мы считаем, что экспонаты, являющиеся неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться к своему изначальному месту нахождения – Крымскому полуострову. Как во время проведения выставки, так и сейчас, крымские музеи являются хранителями уникальных коллекций крымских археологических артефактов, найденных археологами на крымской земле в течение многих лет. Их статус и права защищены законом", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении музеев подчеркивается, что экспонаты никогда ранее не хранились в Киеве.

"Не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев. Экспонаты являются неотъемлемой частью крымских коллекций, с любовью собранных на протяжении многих лет археологами. Процессы организации, согласования и проведения выставки в Амстердаме были согласованы всеми сторонами прямо или косвенно вовлеченными в этот процесс, в том числе министерством культуры Автономной Республики Крым и государством Украина", - напомнили сотрудники музеев.

Музеи Крыма расчитывают на справедливое решения суда Амстердама и надеются, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы музеев по формированию коллекций.

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Уникальная коллекция скифского золота, около 2 тысяч древнейших артефактов, была вывезена из из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

© AP Photo. Peter Dejong Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. 2014 год. Архивное фото

После завершения экспозиции в Голландии российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымские музеи подали апелляцию.