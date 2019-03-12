Еврокомиссия и Британия согласовали поправки в соглашение о Brexit

Проект договора об условиях Brexit был готов в ноябре прошлого года, но пока так и не смог пройти ратификацию в Великобритании.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Еврокомиссия согласовала с Великобританией отдельный документ, дополняющий механизм поддержки ирландской границы, что даст шанс договору о Brexit пройти ратификацию в Великобритании, сообщает РИА Новости.

© Фото : из архива Юрия Светова Светов о ситуации с Brexit: Мэй превратилась в "ежика в тумане"

"Сегодня премьер и я договорились о совместном юридически обязывающем документе, относящемся к соглашению об отделении. Этот документ предоставляет разъяснения и юридические гарантии о природе "бэкстопа"… Этот (документ – ред.) дополняет соглашение, без его повторного открытия", - сказал глава Еврокомиссии Жан-Клода Юнкер на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции поздно вечером в понедельник.

Во вторник британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по этой договоренности.

В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся ирландской границы. Выход Великобритании из Евросоюза без ратифицированной обеими сторонами сделки об условиях грозит им весьма негативными экономическими последствиями.

Соглашение с ЕС в его нынешнем виде предусматривает страховочный механизм "бэкстоп". Он нацелен на то, чтобы между входящей в Евросоюз Ирландией и Северной Ирландией, находящейся в составе Соединенного Королевства, не появилась "жесткая" граница после Brexit. В случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия может стать особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и ЕС.

Изначально предполагалось, что "бэкстоп" будет временным механизмом, пока стороны не найдут окончательного решения проблеме, и что он продлится до конца 2020 года и в это время страна продолжит соблюдать правила Евросоюза.

Глава Еврокомиссии также выразил уверенность, что процесс ратификации договора о "разводе" может быть завершен вовремя, то есть до пока что предполагающейся даты Brexit – 29 марта.