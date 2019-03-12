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Названы страны с самым чистым и грязным воздухом

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Greenpeace и компания-разработчик компьютерных программ AirVisual составили рейтинг стран с самым чистым и самым грязным воздухом.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Мировым лидером по самому чистому воздуху в стране стала Исландия, на территории Евросоюза первое место занимает Финляндия, пишет РИА Новости. В пятерку также вошли Эстония, Швеция и Австралия.

Исландия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Составлен рейтинг самых безопасных для жизни стран мира

Авторы рейтинга сравнили чистоту воздуха в 73 государствах. Россия оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом, качество которого оценили как хорошее.

Эксперты учитывали при составлении рейтинга, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Этот вид загрязнения воздуха считается одним из самых опасных для человека, так как частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем - от аллергий до онкологических заболеваний, подчеркнули аналитики.

Самая небезопасная для человека ситуация с загрязнением воздуха - в Бангладеш, Пакистане и Индии.

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