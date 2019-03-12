Ученые нашли в Гренландии доказательства "солнечного апокалипсиса"

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Ученые обнаружили в Гренландии доказательства мощнейшей солнечной вспышки, которая произошла приблизительно в 660 году до нашей эры, пишет РИА Новости. Если бы такое явление произошло в нашу эпоху, ученые уверены, это привело бы к коллапсу цивилизации.

"Если бы эта буря случилась сейчас, то у нее были бы самые серьезные последствия. Наше открытие показывает, что вероятность появления подобных вспышек сегодня сильно недооценивается. Все это говорит о том, что мы должны найти способ лучше предсказывать и защищаться от подобных катаклизмов", - заявил сотрудник шведского университета Лунда Раймунд Мушелер.

Вспышки на Солнце не редкое явление, они бывают различной интенсивности. Каждая из них — это взрыв, при котором выделяется энергия в виде тепла, света и рентгеновского излучения. Некоторые наиболее мощные вспышки способны "пробить" магнитный щит Земли, что приводит к нарушению системы связи со спутниками, радиосвязи.

К примеру, вспышка на Солнце, которая произошла весной 1989 года, вызвала сбой в работе электросетей Канады, нанеся ущерб на 13,2 миллиона долларов. Швеция осталась без электричества на несколько часов из-за подобного космического явления в ноябре 2003 года.

Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий. По недавним прогнозам НАСА, вероятность повторения такого события сегодня составляет около 12%.