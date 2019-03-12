Антитабачная концепция внесена на рассмотрение правительства России

Новый проект концепции предполагает снижение к 2050 году распространения потребления табака до 5% среди населения.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Минздрав России внес антитабачную концепцию на рассмотрение правительства, сообщает РИА Новости.

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"Надо сказать, что антитабачная концепепция или Концепция осуществления госполитики в области противодействию табака уже внесена в правительство", - заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, акты, направленные на защиту населения от алкоголя и табака должны быть разработаны Минздравом до 1 декабря 2019 года.

Салагай также подтвердил, что Минздрав России планирует рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года.

С 1 марта в России в силу вступила цифровая маркировка табачных изделий для повышения прозрачности рынка и сокращения доли контрафакта.