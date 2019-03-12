Европарламент принял резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2"

В тексте документа отмечается, что "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике или его стратегическим интересам.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Европарламент принял резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2", предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером, сообщает РИА Новости.

© Фото : Nord Stream 2/ Axel Schmidt Немецкие политики рассказали о новой "угрозе" от "Северного потока — 2"

За документ проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.

В резолюции, проект которой был вынесен на голосование в марте евродепутатом от Латвии Сандра Калниете, также был зафиксирован призыв к Еврокомиссии и европейской дипслужбе "безотлагательно разработать законодательные предложения по общему для ЕС "закону Магнитского", которые предусмотрят визовые запреты и точечные санкции", например, "блокирование собственности и имущественных интересов в пределах юрисдикции ЕС в отношении отдельных лиц", а также составить соответствующий "санкционный список".

В нем также говорится, что "в нынешних обстоятельствах Россия больше не может считаться "стратегическим партнером". Евродепутаты зафиксировали в резолюции призыв к странам ЕС к "дальнейшей координации и согласованию" их внешней политики в отношении РФ.

В документе отмечается, что ЕС "по-прежнему открыт для укрепления отношений и диалога и хотел бы вернуться к сотрудничеству с Россией, когда российские власти выполнят свои юридические и международные обязательства".

"Нынешние разногласия и конфронтация между ЕС и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон; каналы связи должны оставаться открытыми, несмотря на разочаровывающие результаты; новое разделение континента ставит под угрозу безопасность ЕС и России", - говорится в резолюции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии