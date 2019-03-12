Косачев: европарламентарии выступают лоббистами интересов США, а не европейцев

Европарламент принял резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2".

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Европарламент выступил против интересов ЕС, приняв резолюцию по России с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky Европарламент принял резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2"

"В целом документ выглядит весьма безнадежно. В частности, как пишут в СМИ, поправка, поддержанная "Зелеными", социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, призывавшая к восстановлению работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, провалилась. Европарламент элементарно не готов к диалогу и к защите в том числе и этой своей радикальной позиции лицом к лицу с нами, российскими парламентариями, и попросту боится фактов и альтернативного мнения", - написал Косачев в Facebook.

Он также отметил, что Европарламент выступил и против интересов Европы, "ибо в резолюции есть призыв остановить строительство газопровода "Северный поток-2" - фактически, европарламентарии выступают лоббистами интересов США, а не европейцев".

"Не удивлюсь, если в мае избиратели стран Европы и правда изрядно почистят ряды нынешнего антиевропейского Европарламента", - заявил Косачев. Выборы в Европарламент состоятся 25 мая.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что резолюция Европарламента не является юридически обязывающим документом, тем не менее, риски, связанные с проектом "Северный проект-2", в последнее время усиливаются.

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Европарламент принял резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2", предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером

Документ был одобрен 402 голосами за, против высказались 163, еще 89 воздержались.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.