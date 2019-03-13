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Brexit

Парламент Великобритании повторно отверг соглашение по Brexit: что дальше

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В январе парламент уже отверг предложенный правительством документ подавляющим большинством голосов, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Парламент Великобритании во вторник повторно отверг соглашение с Евросоюзом по Brexit, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Еврокомиссия и Британия согласовали поправки в соглашение о Brexit

Против соглашения высказались 391 парламентарий, "за" - 242 парламентария.

В январе парламент уже отверг предложенный правительством документ подавляющим большинством голосов, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе. В понедельник премьер-министр Британии Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что внесли поправки в соглашение, однако во вторник генпрокурор Британии Джеффри Кокс заявил, что договоренности, достигнутые премьером с ЕС по ирландской границе, недостаточны с юридической точки зрения.

Мэй заявила, что в случае, если соглашение будет отклонено, то в среду парламентарии будут голосовать по вопросу о выходе страны 29 марта без соглашения с ЕС.

"Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?" - отметила премьер.

Если и этот вариант будет отклонен, то в четверг будет поставлен вопрос о продлении срока Brexit на два месяца. Однако Евросоюз уже заявил, что больше переговоров вести не будет.

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