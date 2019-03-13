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Министерство иностранных дел России

МИД России прокомментировал информацию о договоренности США и талибов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Накануне спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил о выработке черновика соглашения с талибами по итогам очередного раунда переговоров в Дохе, в частности, по выводу американских войск из страны.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Говорить о твердом соглашении между США и талибами о выводе американских войск из Афганистана преждевременно, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

"Оценивать пока нечего, потому что они говорят о некоем проекте соглашения, которое мы не видели, пока ясно, что договоренности никакие не достигнуты, обе стороны возвращаются для доклада руководству", - сказал Кабулов, комментируя прошедшие переговоры в Дохе.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Он подчеркнул, что в целом Россия хотела бы, чтобы соглашение было достигнуто.

При этом Кабулов отметил, что контакты России с талибами пока не планируются, но в ближайшее время пройдет встреча с США по Афганистану.

Накануне спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил о выработке черновика соглашения с талибами по итогам очередного раунда переговоров с талибами в Дохе, в частности, по выводу американских войск из страны. При этом он отметил, что окончательных договоренностей еще нет.

Представитель госдепартамента Роберт Палладино, в свою очередь, сообщил, что "Талибан" “согласился на то, что мир требует согласия обеих сторон по четырем пунктам: гарантия противодействия терроризму, вывод войск, внутриафганский диалог и полное прекращение огня".

США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против "Талибана" и других группировок. Это самый долгий военный конфликт, в котором принимают участие американские военные.

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