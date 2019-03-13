19:07 13 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR74.02
Поиск
Отреставрированное видео первого в истории испытания ядерного оружия Тринити

Опубликованы кадры первого взрыва ядерной бомбы

© Foto/ скриншот Youtube/atomcentral
В мире
Получить короткую ссылку
9901

Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Взрыв разрушил находившуюся рядом башню и расплавил асфальт.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Видео первого в истории испытания ядерного оружия "Тринити" опубликовали в Сети после реставрации пленки, сообщает РИА Новости.

На кадрах запечатлен взрыв, произошедший в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. На испытаниях взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы.



Главные темы

  • Памятник писателю Фазилю Искандеру
    На улице Правды: как нашли место для Центра Фазиля Искандера

    Центр Фазиля Искандера планируют открыть в здании библиотеки на улице Правды в Москве осенью 2019 года. О том, как искали подходящее место, какие были сложности и что из "абхазского" будет рядом, читайте в материале Sputnik.

    93
  • Нарушитель абхазо-грузинской границы покончил с собой

    Гражданин Грузии совершил суицид в подразделении Погрануправления ФСБ России в Абхазии, куда был доставлен после задержания. В настоящее время решается вопрос передачи тела умершего грузинской стороне.

    2819
  • Иуа Когония (в центре)
    Абхазский Антей: жизнь и творчество Иуа Когониа

    13 марта абхазскому поэту Иуа Когония исполнилось бы 115 лет. О том, как молодой парень из Кутола впервые стал публиковаться, как он воспевал Апсуара и почему его называют бессмертным юношей абхазской поэзией, читайте в материале Sputnik.

    140

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Восточный шик: пакистанская неделя моды
Гипнотический лед Байкала
Ледяные путы застывшего озера Байкал
Самые богатые женщины-знаменитости
Кардашьян в топе: богатейшие женщины-знаменитости

Соцсети

Sputnikabkhazia