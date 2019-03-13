Опубликованы кадры первого взрыва ядерной бомбы

Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Взрыв разрушил находившуюся рядом башню и расплавил асфальт.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Видео первого в истории испытания ядерного оружия "Тринити" опубликовали в Сети после реставрации пленки, сообщает РИА Новости.

На кадрах запечатлен взрыв, произошедший в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. На испытаниях взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы.