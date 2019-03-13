NASA показало фото столкновения галактик

Фотография объекта под названием NGC 6052, удаленного от Земли на расстояние в 230 световых лет, сделана телескопом "Хаббл".

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию, на которой запечатлено столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса.

Попавший в объектив объект NGC 6052 обнаружил в 1784 году английский астроном Уильям Гершель. Объект классифицировали как единую галактику "неправильной" формы, но в дальнейшем ученые установили, что речь идет о двух галактиках, которые столкнулись.

По мнению ученых, подобный исход ожидает и Млечный путь. Наша галактика столкнется с соседней Андромедой примерно через четыре миллиарда лет.