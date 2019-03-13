19:07 13 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR74.02
Поиск
столкновение двух галактик. Оно произошло в созвездии Геркулеса.

NASA показало фото столкновения галактик

© Foto / NASA
В мире
Получить короткую ссылку
1710

Фотография объекта под названием NGC 6052, удаленного от Земли на расстояние в 230 световых лет, сделана телескопом "Хаббл".

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию, на которой запечатлено столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса.

Попавший в объектив объект NGC 6052 обнаружил в 1784 году английский астроном Уильям Гершель. Объект классифицировали как единую галактику "неправильной" формы, но в дальнейшем ученые установили, что речь идет о двух галактиках, которые столкнулись.

По мнению ученых, подобный исход ожидает и Млечный путь. Наша галактика столкнется с соседней Андромедой примерно через четыре миллиарда лет.

По теме

Когда человек вернется на Луну и ступит на Марс: NASA разработало план
Светящиеся облака: NASA засняло редкое атмосферное явление
Впервые в истории: на Марсе заработала буровая установка
Ученые предрекли человечеству участь "лягушки в кипятке"


Главные темы

  • Памятник писателю Фазилю Искандеру
    На улице Правды: как нашли место для Центра Фазиля Искандера

    Центр Фазиля Искандера планируют открыть в здании библиотеки на улице Правды в Москве осенью 2019 года. О том, как искали подходящее место, какие были сложности и что из "абхазского" будет рядом, читайте в материале Sputnik.

    93
  • Нарушитель абхазо-грузинской границы покончил с собой

    Гражданин Грузии совершил суицид в подразделении Погрануправления ФСБ России в Абхазии, куда был доставлен после задержания. В настоящее время решается вопрос передачи тела умершего грузинской стороне.

    2816
  • Иуа Когония (в центре)
    Абхазский Антей: жизнь и творчество Иуа Когониа

    13 марта абхазскому поэту Иуа Когония исполнилось бы 115 лет. О том, как молодой парень из Кутола впервые стал публиковаться, как он воспевал Апсуара и почему его называют бессмертным юношей абхазской поэзией, читайте в материале Sputnik.

    140

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Восточный шик: пакистанская неделя моды
Гипнотический лед Байкала
Ледяные путы застывшего озера Байкал
Самые богатые женщины-знаменитости
Кардашьян в топе: богатейшие женщины-знаменитости

Соцсети

Sputnikabkhazia